Afghan Airlines опровергла информацию о крушении самолета

Национальная авиакомпания Афганистана Ariana Afghan Airlines объявила, что упал не ее самолет.

Все лайнеры авиакомпании на месте и в рабочем состоянии, цитирует AP заявление Ariana Airlines.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета, по сообщениями СМИ, находились 83 человека. Самолет выполнял рейс из Кабула в Герат. К настоящему моменту причина крушения неизвестна. Также неизвестно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.