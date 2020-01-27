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Afghan Airlines опровергла информацию о крушении самолета

14:10, 27.01.2020
Afghan Airlines опровергла информацию о крушении самолета
Фото: de.wikipedia.org

Национальная авиакомпания Афганистана Ariana Afghan Airlines объявила, что упал не ее самолет.

Все лайнеры авиакомпании на месте и в рабочем состоянии, цитирует AP заявление Ariana Airlines.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета, по сообщениями СМИ, находились 83 человека. Самолет выполнял рейс из Кабула в Герат. К настоящему моменту причина крушения неизвестна. Также неизвестно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

Происшествия
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