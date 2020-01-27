В Афганистане рухнул самолет с 83 пассажирами на борту
Самолет афганистанской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета, по сообщениями СМИ, находились 83 человека.
Самолет выполнял рейс из Кабула в Герат. К настоящему моменту причина крушения неизвестна. Также неизвестно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.
Британское издание The Mirror сообщает, что первыми на место крушения прибыли боевики запрещенной в России организации «Талибан» и попытались потушить возникший там пожар.Происшествия
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