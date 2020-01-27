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Происшествия

В Афганистане рухнул самолет с 83 пассажирами на борту

13:15, 27.01.2020
В Афганистане рухнул самолет с 83 пассажирами на борту
Фото: Википедия

Самолет афганистанской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета, по сообщениями СМИ, находились 83 человека.

Самолет выполнял рейс из Кабула в Герат. К настоящему моменту причина крушения неизвестна. Также неизвестно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

Британское издание The Mirror сообщает, что первыми на место крушения прибыли боевики запрещенной в России организации «Талибан» и попытались потушить возникший там пожар.

Происшествия
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