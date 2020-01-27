Елочный городок ПАО «Казаньоргсинтез» в парке «Сосновая роща» признали лучшим в городе

Фото: Ринат Назметдинов

Елочный городок в парке «Сосновая роща» возле ДК Химиков, созданный силами ПАО «Казаньоргсинтез», совместно с новогодним представлением, организованным администрацией Кировского и Московского района, был удостоен первого места в республиканском конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди муниципальных образований. Награду из рук президента Рустама Минниханова получил глава администрации Кировского и Московского района Сергей Миронов.

Конкурс проводился с 25 декабря 2019 года по 25 января 2020-го по шести номинациям. Особенность конкурса в этом году была в оформлении в стилистике празднования 100-летия ТАССР.

Напомним, что ежегодно елочный городок в парке «Сосновая роща» организует «Казаньоргсинтез». Предприятие устанавливает 20-метровую елку и заливает каток на площади перед ДК Химиков.

Партнерский материал