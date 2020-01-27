Сбербанк провел образовательную конференцию в честь Татьяниного дня

Фото: ПАО Сбербанк

В преддверии Дня студента в КНИТУ-КАИ прошла образовательная конференция, организованная ПАО Сбербанк. В ней приняли участие более 200 студентов из КНИТУ-КАИ, КФУ, КНИТУ-КХТИ, КЭУ, ТИСБИ, Казанского кооперативного института, Казанского инновационного университета и РАНХиГС.

На конференции эксперты рассказали о том, какие тенденции сейчас складываются в области образования, на что стоит ориентироваться будущим выпускникам в поисках хорошей работы, и обсудили создание личного бренда в социальных сетях.

Например, Антон Каменев, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, рассказал, что, по прогнозам, в ближайшем будущем на рынке труда появятся 186 новых профессий. По его словам, образование сейчас дорожает. При этом образовательных учреждений становится меньше, а число организаций, которые предоставляют возможности дополнительного образования, наоборот, растет.

Ранее СМИ дали прогноз, что Сбербанк станет одной из российских компаний, выигравших от смены правительства России. Благоприятное влияние на него окажет рост бюджетных расходов, который, вероятно, приведет к улучшению показателей погашения кредитов.