СМИ назвали компании, которые выиграют от смены правительства России

Агентство Bloomberg сообщило, что «Детский мир», «Магнит» и Сбербанк войдут в компаний, которые больше других выиграют от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ.

По оценкам издания, всего будет выделено около 2,1 трлн рублей на реализацию задач. «Детский мир» и «Магнит» получат значительную прибыль в свете принятия мер по поддержке семей с детьми, а также предполагаемого увеличения средней зарплаты.

Что касается Сбербанка, благоприятное влияние на него окажет то, что рост бюджетных расходов приведет к улучшению показателей погашения кредитов.

Ранее опрошенные «Реальным временем» политологи оценили новый состав российского кабмина.