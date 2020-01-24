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СМИ назвали компании, которые выиграют от смены правительства России

10:36, 24.01.2020
СМИ назвали компании, которые выиграют от смены правительства России
Фото: flickr.com

Агентство Bloomberg сообщило, что «Детский мир», «Магнит» и Сбербанк войдут в компаний, которые больше других выиграют от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ.

По оценкам издания, всего будет выделено около 2,1 трлн рублей на реализацию задач. «Детский мир» и «Магнит» получат значительную прибыль в свете принятия мер по поддержке семей с детьми, а также предполагаемого увеличения средней зарплаты.

Что касается Сбербанка, благоприятное влияние на него окажет то, что рост бюджетных расходов приведет к улучшению показателей погашения кредитов.

Ранее опрошенные «Реальным временем» политологи оценили новый состав российского кабмина.

Бизнес
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