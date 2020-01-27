Кьяртанссон перешел на правах аренды в «Малатьяспор»
Экс-нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на правах аренды перешел в турецкий «Малатьяспор». Об этом сообщает официальный сайт «Ростова», которому принадлежит исландец.
Ожидается, что Кьяртанссон останется в аренде до конца нынешнего сезона.
29-летний исландец является игроком «Ростова» с 2018 года. В 2019 году Кьяртанссон провел по полугоду в шведском «Хаммарбю» и казанском «Рубине».
За казанцев форвард сыграл 16 матчей, в которых отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей, а также получил 1 желтую карточку.СпортФутбол Татарстан
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