Кьяртанссон перешел на правах аренды в «Малатьяспор»

Экс-нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на правах аренды перешел в турецкий «Малатьяспор». Об этом сообщает официальный сайт «Ростова», которому принадлежит исландец.

Ожидается, что Кьяртанссон останется в аренде до конца нынешнего сезона.

29-летний исландец является игроком «Ростова» с 2018 года. В 2019 году Кьяртанссон провел по полугоду в шведском «Хаммарбю» и казанском «Рубине».

За казанцев форвард сыграл 16 матчей, в которых отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей, а также получил 1 желтую карточку.