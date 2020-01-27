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«Рубин» занял последнее место в группе на турнире болельщиков в Дагомысе

11:26, 27.01.2020
«Рубин» занял последнее место в группе на турнире болельщиков в Дагомысе
Фото: vk.com/fcorenburg

В Дагомысе завершился первый розыгрыш турнира болельщиков футбольных команд под эгидой Российской премьер-лиги (РПЛ).

Представители казанского клуба выбыли из соревнования сразу после группового этапа, заняв последнее место в группе. Болельщики «Рубина» проиграли все три матча на турнире с общим счетом забитых и пропущенных мячей 1:21.

В первой игре казанцы были разгромлены «Спартаком» (0:12), после чего уступили «Динамо» (1:3) и снова крупно проиграли «Тамбову» (0:6).

Победителем турнира стали болельщики «Спартака», обыгравшие в финале по пенальти «Зенит» — 2:2 (2:0).

СпортФутбол Татарстан
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