«Рубин» занял последнее место в группе на турнире болельщиков в Дагомысе

В Дагомысе завершился первый розыгрыш турнира болельщиков футбольных команд под эгидой Российской премьер-лиги (РПЛ).

Представители казанского клуба выбыли из соревнования сразу после группового этапа, заняв последнее место в группе. Болельщики «Рубина» проиграли все три матча на турнире с общим счетом забитых и пропущенных мячей 1:21.

В первой игре казанцы были разгромлены «Спартаком» (0:12), после чего уступили «Динамо» (1:3) и снова крупно проиграли «Тамбову» (0:6).

Победителем турнира стали болельщики «Спартака», обыгравшие в финале по пенальти «Зенит» — 2:2 (2:0).