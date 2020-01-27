Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В среднем по России граждане хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в результатах опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», проведенного среди 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

На зарплату от 100 до 200 тыс. рублей вне зависимости от пола рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов, пишет RT.

Ранее Татарстан занял второе место в ПФО по уровню зарплаты.