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В Челнах официально представили нового начальника горздрава

09:36, 27.01.2020
В Челнах официально представили нового начальника горздрава
Фото: Минздрав РТ

Нового начальника управления здравоохранения Набережных Челнов Александра Николаева сегодня официально представил на «деловом понедельнике» мэр города Наиль Магдеев.

— До назначения на должность работал главным врачом (Детской городской поликлиники №3 в Челнах, — прим. ред.), хорошо себя проявил. Мы вам пожелаем успехов. Есть достаточно много направлений, по которым нам нужно будет совместно поработать, — приводит слова Магдеева chelny-biz.ru

Николаева назначили на должность руководителя горздрава неделю назад. Эта должность оставалась вакантной с тех пор, как в середине декабря 2019 года по собственному желанию с поста ушел Нияз Фатыхов.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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