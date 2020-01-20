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Руководителем управления здравоохранения Челнов стал Александр Николаев

15:16, 20.01.2020
Руководителем управления здравоохранения Челнов стал Александр Николаев
Фото: Минздрав

На пост руководителя управления здравоохранения Набережных Челнов назначен Александр Николаев. Ранее он занимал должность главного врача Детской городской поликлиники №3 в Челнах.

Напомним, в середине декабря 2019 года должность начальника Управления здравоохранения Набережных Челнов покинул Нияз Фатыхов.

Напомним, что в челнинском исполкоме активно ведутся кадровые перестановки. На данный момент последним в отставку ушел начальник отдела по работе с молодежью Расим Хафизов.

Справка

Николаев Александр Николаевич родился 26 августа 1986 года.

В 2010 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия».

2012—2014 — врач-методист ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»;

2014—2015 — заместитель главного врача по поликлинике, врач-педиатр ГАУЗ «Городская детская больница №1»;

2015—2020 — главный врач ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3» г. Набережные Челны.

ОбществоВласть Татарстан
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