Руководителем управления здравоохранения Челнов стал Александр Николаев
На пост руководителя управления здравоохранения Набережных Челнов назначен Александр Николаев. Ранее он занимал должность главного врача Детской городской поликлиники №3 в Челнах.
Напомним, в середине декабря 2019 года должность начальника Управления здравоохранения Набережных Челнов покинул Нияз Фатыхов.
Напомним, что в челнинском исполкоме активно ведутся кадровые перестановки. На данный момент последним в отставку ушел начальник отдела по работе с молодежью Расим Хафизов.
Справка
Николаев Александр Николаевич родился 26 августа 1986 года.
В 2010 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия».
2012—2014 — врач-методист ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»;
2014—2015 — заместитель главного врача по поликлинике, врач-педиатр ГАУЗ «Городская детская больница №1»;
2015—2020 — главный врач ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3» г. Набережные Челны.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым