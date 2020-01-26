УНИКС обыграл «Зенит», проигрывая по ходу матча «-14»

УНИКС на выезде обыграл питерский «Зенит» (86:75) в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанцы по ходу встречи уступали своему сопернику 14 очков, однако во второй половине игры серьезно прибавили и вырвали победу. Переломным моментом матча стал отрезок в третьей четверти, где УНИКС выиграл со счетом 18:0.

Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18).

Самые результативные

«Зенит»: Остин Холлинс (15), Эндрю Альбиси (12), Андрей Зубков (11).

УНИКС: Эррик Макколлум (21), Джамар Смит (17 + 5 подборов), Алекс Таюс (15).