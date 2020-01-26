Женская сборная России по водному поло выиграла серебро ЧЕ-2020

Женская сборная России по водному поло в финале чемпионата Европы с разницей в один мяч уступила команде Испании (12:13) и завоевала серебряные медали турнира.

Россиянки выиграли первую четверть 4:3, однако после этого испанские ватерполистки собрались и смогли сравнять счет. Во второй половине встречи Испания оказалась немного точнее и одержала итоговую победу.

В составе сборной России четырьмя голами отметилась Екатерина Прокофьева. Вратарь Анна Карнаух отразила 7 из 20 бросков соперника и была признан лучшим голкипером турнира.

Для российской команды это был первый выход в финал за последние 10 лет.

Испания — Россия — 13:12 (3:4, 5:4, 2:2, 3:2).