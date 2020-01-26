Россиянка рассказала о ситуации в китайском городе, который закрыли из-за коронавируса

Уроженка Твери 25-летняя Сабина Полякова, проживающая в китайском Ухане восемь месяцев, рассказала о ситуации в городе, который закрыли из-за коронавируса.

Она отметила, что пока не видит смысла эвакуироваться из города, так в «данный момент ничего экстремального не происходит».

«Еда есть, электричество и интернет есть. Да, мы сидим дома, мы не очень много выходим на улицу. Но ситуация не катастрофическая», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Поялковой, когда в Ухани будет опасно оставаться и посольство предложит ей уехать, она согласится. Пресс-атташе российской дипмиссии в Китае Георгий Егоров уже говорил, что прорабатывается вопрос организации выезда россиян из закрытой из-за Ухани.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Китае были изолированы два города: Ухань и Хуанган. Число заболевших уже превысило 2 тыс. человек, умерли 57 человек.