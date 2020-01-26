Победительницей Всероссийского конкурса чтецов Корана стала 12-летняя жительница Магнитогорска

В поселке Уруссу Ютазинского района Татарстана завершился всероссийский конкурс чтецов Корана среди женщин от 6 до 47 лет. В нем приняли участие конкурсантки из Татарстана, Башкирии и Мордовии, а также из Пензы, Оренбурга, Магнитогорска, Тюмени.

Обладателем первого места и главного приза — путевки на малый хадж-умру — стала 12-летняя Омина Сатторова из Магнитогорска. Чтению Корана ее обучил отец, который сам является коран-хафизом. Остальным участникам и победителям вручили ноутбуки, сотовые телефоны, бытовую технику, книги.

Ранее пленум Духовного управления мусульман Татарстана объявил 2020 год Годом родного языка в республике. В связи с этим основной упор в деятельности ДУМ РТ будет делаться на развитие татароязычной среды в мечетях.