Ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Фото: @gibdd_rb

Семилетний ребенок водителя одного из участников ДТП госпитализирован после аварии в в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Авария произошла 25 января около 16 часов на 10-м км автодороги Мелеуз — Федоровка. Совершено столкновение встречных автомашин — «Лады Гранты» под управлением 43-летнего жителя города Мелеуз и «Шевроле Нивы», за рулем которого находился 67-летний местный житель. В результате пострадал семилетний ребенок водителя отечественного автомобиля. Его госпитализировали в больницу.

Ранее «Реальное время» сообщало об аварии с участием легковушки и КамАЗа, в котором погибли взрослый и ребенок.