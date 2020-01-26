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В аварии легковушки и КАМАЗа в Башкирии погибли двое людей, в числе которых ребенок

08:55, 26.01.2020
В аварии легковушки и КАМАЗа в Башкирии погибли двое людей, в числе которых ребенок
Фото: @gibdd_rb

Сегодня утром в Бирском района Башкирии произошла страшная авария с участием легковушки и грузовика КАМАЗ. В результате погибли водитель и ребенок.

ДТП произошло на 88 км автодороги Уфа-Янаул. Там столкнулись встречные «Лада Калина» и грузовик КАМАЗ. Водитель легковушки и его несовершеннолетняя девочка скончались на месте, передает пресс-служба ГИБДД республики.

На месте ДТП работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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