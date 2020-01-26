В Казани пассажир на ходу выпрыгнул из машины такси и попросил о помощи

Фото: кадр видео "Татарстан 24"

В ночь на субботу в Казани очевидцы сообщили в полицию, как на улице Назарбаева из машины такси на ходу выпрыгнул мужчина и попросил о помощи. Автомобиль тут же остановился, оттуда вышли трое мужчин, между ними завязалась драка.

Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка заметили, что мужчины находятся в сильном алкогольном опьянении. И хотя лицо одного из них было разбито, все утверждали, что никакой драки между ними не было, передает «Татарстан 24».

Тем не менее буйную компанию задержали. Ехать в отдел молодые люди отказывались. Тогда их усадили в полицейский УАЗ. Один из молодых людей попытался сбежать, однако его скрутили и надели наручники.