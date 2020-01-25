Хуснуллин назвал первоочередную задачу строительной отрасли
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительной отрасли России необходимо избавляться от ненужных требований.
«Мы в Москве на региональном уровне очень много отменили ненужных требований. Поэтому сейчас первоочередной задачей я считаю: нужно все, что мешает стройке, отменить на федеральном уровне. Вот это первое, чем мы сейчас будем серьезно заниматься», — подчеркнул оно в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1".
Хуснуллин отметил, что это получилось в Татарстане и Москве, получится и в строительной отрасли всей страны.
Ранее Хуснуллин заявил, что реновацию жилья необходимо развивать по всей странеОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым