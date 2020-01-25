Новости общества

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хуснуллин назвал первоочередную задачу строительной отрасли

16:49, 25.01.2020
Хуснуллин назвал первоочередную задачу строительной отрасли
Фото: ru.wikipedia.org

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительной отрасли России необходимо избавляться от ненужных требований.

«Мы в Москве на региональном уровне очень много отменили ненужных требований. Поэтому сейчас первоочередной задачей я считаю: нужно все, что мешает стройке, отменить на федеральном уровне. Вот это первое, чем мы сейчас будем серьезно заниматься», — подчеркнул оно в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1".

Хуснуллин отметил, что это получилось в Татарстане и Москве, получится и в строительной отрасли всей страны.

Ранее Хуснуллин заявил, что реновацию жилья необходимо развивать по всей стране

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров