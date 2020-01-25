Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса.

По его словам, если у человека температура и кашель, но нет насморка, то необходимо принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры. Также он посоветовал обратиться в местный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сдать необходимые анализы, пишет телеканал «Звезда».

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров назвал главные симптомы нового короновируса (2019-nCoV) — кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке. Он отметил, что без лабораторного подтверждения заболевание трудно диагностировать, так как этот вирус очень тяжело отличить от обычной внебольничной пневмонии, «потому что картина абсолютна та же.