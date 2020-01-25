Новости бизнеса

14:57 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Челябинская прокуратура проводит проверку задержки двух авиарейсов татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро»

14:36, 25.01.2020
Челябинская прокуратура проводит проверку задержки двух авиарейсов татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро»
Фото: realnoevremya.ru

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки двух авиарейсов татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» - Казань — Челябинск (более чем на шесть часов) и Челябинск — Новый Уренгой (более чем на 19 часов).

24 января произошла задержка рейса Челябинск — Новый Уренгой в связи с поздним прибытием рейса из Казани. Вылет из аэропорта Челябинск выполнен 25 января в 08:03 (мск), спустя более 19 часов.

«Задержка повлекла изменение времени вылета следующего рейса по маршруту Челябинск — Казань с 07:50 на 14:00 (мск)", - сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что будет проверено, своевременно ли авиаперевозчик предоставил резервное воздушное судно, а также обеспечил ли пассажирам оказание обязательных услуг, предусмотренных при задержках рейсов. Также КАМАЗ передал в лизинг 2117 прицепов и 63 автобуса.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров