Челябинская прокуратура проводит проверку задержки двух авиарейсов татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки двух авиарейсов татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» - Казань — Челябинск (более чем на шесть часов) и Челябинск — Новый Уренгой (более чем на 19 часов).

24 января произошла задержка рейса Челябинск — Новый Уренгой в связи с поздним прибытием рейса из Казани. Вылет из аэропорта Челябинск выполнен 25 января в 08:03 (мск), спустя более 19 часов.

«Задержка повлекла изменение времени вылета следующего рейса по маршруту Челябинск — Казань с 07:50 на 14:00 (мск)", - сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Отмечается, что будет проверено, своевременно ли авиаперевозчик предоставил резервное воздушное судно, а также обеспечил ли пассажирам оказание обязательных услуг, предусмотренных при задержках рейсов. Также КАМАЗ передал в лизинг 2117 прицепов и 63 автобуса.