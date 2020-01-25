«Текст» Клима Шипенко стал лучшим российским фильмом года

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Картина «Текст» Клима Шипенко удостоена кинопремии «Золотой орел» в главной номинации — «Лучший фильм».

Напомним, криминально-драматический триллер «Текст» является экранизацией романа Дмитрия Глуховского. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус, передает ТАСС.

В 2019 году на статуэтку «Золотого орла» в номинации «Лучший фильм» претендовали пять картин: «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Т-34" Алексея Сидорова и «Текст» Клима Шипенко.

Ежегодная премия «Золотой орел» вручается с 2002 года.

Ранее сообщалось, что главную премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучший актерский состав получил южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. 26-я ежегодная церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.

