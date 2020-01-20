Стали известны лауреаты премии Гильдии киноактеров США
Главную премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучший актерский состав получил южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. 26-я ежегодная церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.
Стоит отметить, что картина стала первой иностранной лентой, завоевавшей приз актерской гильдии США.
Лучшим актером стал Хоакин Феникс («Джокер»), лучшим актером второго плана — Брэд Питт («Однажды... в Голливуде»). Награду в категории «Лучшая актриса» взяла Рене Зеллвегер («Джуди»), «Лучшая женская роль второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»).
Премию за вклад в профессию получил Роберт Де Ниро («Ирландец»).
Ранее в Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар». Лидерами по количеству номинаций — 12 — стали фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» и «Джокер» Тодда Филлипса.ОбществоКультура
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