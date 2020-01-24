«Нефтехимик» дома крупно обыграл «Сибирь», забросив пять шайб в первом периоде

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно обыграл «Сибирь» (6:3).

Хозяева льда ударно начали встречу, уже в первом периода отправив пять шайб в ворота гостей, на что те ответили лишь одним голом. В оставшееся время на площадке шла равная борьба, в которой нижнекамцы спокойно довели игру до победы.

По 3(1+2) очка в составе «Нефтехимика» набрали нападающие Энлунд и Хайруллин.

«Нефтехимик» — «Сибирь» — 6:3 (5:1, 1:1, 0:1).

Голы:

1:0 — Берглунд (Энлунд, Хайруллин, 04:15, бол.);

2:0 — Куликов (Падакин, Шиксатдаров, 11:44);

3:0 — Митчелл (Порядин, Мерфи, 13:22);

4:0 — Энлунд (Хайруллин, Шарипзянов, бол.);

5:0 — Куликов (Пайгин, Падакин, 16:38);

5:1 — Ромаев (18:35);

6:1 — Хайруллин (Шарипзянов, Энлунд, 24:48, бол.);

6:2 — Ромаев (Йокипакка, Ермаков, 26:20);

6:3 — Пуустинен (Чесалин, Макаров, 41:43).