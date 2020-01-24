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Goldman Sachs перестанет проводить IPO компаний без представителей меньшинств в совете директоров

19:31, 24.01.2020
Goldman Sachs перестанет проводить IPO компаний без представителей меньшинств в совете директоров
Фото: wikimedia.org / Paulm27

Инвестбанк Goldman Sachs как крупнейший андеррайтер США объявил о пересмотре своей политики при проведении первичного размещения акций (IPO). Теперь он не будет проводить операции с компаниями, в советах директоров которых нет представителей меньшинств.

Предпочтение будет отдаваться женщинам, рассказал CEO Goldman Sachs Давид Соломон, передает Bloomberg.

Пока компаниям будет достаточно включить в совет одного представителя меньшинств. Но к 2021 году планируется довести минисмальное требование до двух человек.

Профессор Бостонского университета Фред Фолкс назвал этот шаг сейсмическим сдвигом и заявил, что ждет как отреагируют другие крупнейшие инвестбанки страны: JPMorgan и Morgan Stanley.

БизнесЭкономика
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