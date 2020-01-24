Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья
Российские фигуристки заняли первые три позиции после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии.
Лидерство захватила Алена Косторная, откатавшая свой номер без ошибок, в том числе исполнив тройной аксель. Второй стала Анна Щербакова (77,95 балла), третья — Александра Трусова (74,95).
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 84,92.
2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95.
3. Александра Трусова (Россия) — 74,95.
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82.
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49.
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