Новости спорта

20:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья

19:14, 24.01.2020
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья
Фото: vk.com/eteritutberidze

Российские фигуристки заняли первые три позиции после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии.

Лидерство захватила Алена Косторная, откатавшая свой номер без ошибок, в том числе исполнив тройной аксель. Второй стала Анна Щербакова (77,95 балла), третья — Александра Трусова (74,95).

Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 84,92.
2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95.
3. Александра Трусова (Россия) — 74,95.
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82.
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49.

СпортФигурное катание
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров