Микелтадзе покинул расположение «Рубина» в Турции

Нападающий Бека Микелтадзе покинул расположение казанского «Рубина» на зимнем сборе в Турции. Об этом игрок сообщил в сторис в своем «Инстаграме».

«Спасибо всем. Удачи, «Рубин!» — написал Микелтадзе.

Отметим, что контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.

В казанский клуб Микелтадзе перешел перед началом текущего сезона. В 11 матчах РПЛ грузинский форвард забил один гол.