Новости спорта

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Микелтадзе покинул расположение «Рубина» в Турции

18:06, 24.01.2020
Микелтадзе покинул расположение «Рубина» в Турции
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий Бека Микелтадзе покинул расположение казанского «Рубина» на зимнем сборе в Турции. Об этом игрок сообщил в сторис в своем «Инстаграме».

«Спасибо всем. Удачи, «Рубин!» — написал Микелтадзе.

Отметим, что контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.

В казанский клуб Микелтадзе перешел перед началом текущего сезона. В 11 матчах РПЛ грузинский форвард забил один гол.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров