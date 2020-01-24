В Татарстане в 2019 году в два раза увеличилась поддержка малых и средних инновационных предприятий

В Татарстане в 2019 поддержка малых и средних инновационных предприятий возросла в два раза.

Так, в прошлом году Фонд содействия инновациям поддержал 119 заявок на соискание грантов от малых и средних предпринимателей Татарстана на общую сумму 648,5 млн рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Всего для участия в указанных программах в прошлом году представили 567 проектов. Среди победителей оказались группа компаний «Эйдос» с проектом медицинской направленности, получившим грант в размере 19,6 млн рублей. Полученную сумму компания планирует направить на продвижение своей разработки — робота-пациента новорожденного MIA.

На другой проект «Эйдоса» было выделено 11,5 млн рублей. Проект предполагает создание систем «умного» производства, позволяющих роботизировать технологические процессы в пищевой, легкой промышленности и машиностроении.

Помимо этого, одним из получателей грантов стал резидент ОЭЗ «Иннополис» — компания «ФСТ-Интегро». Разработчик презентовал облачное информационное решение для гибкого управления автобусными пассажирскими перевозками. Система поддержана грантом в размере 2 млн рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что татарстанские сельхозпроизводители получили в 2019 году поддержку на сумму больше 410 млн рублей.

