Аграрии Татарстана в 2019 году получили поддержку на 410 млн рублей
Татарстанские сельхозпроизводители получили в 2019 году поддержку на сумму больше 410 млн рублей. Такие цифры озвучила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап», предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и возмещение до 50% расходов по приобретению имущества, техники и поголовья скота.
«По программе «Агростартап» в 2019 году гранты от 2 до 4 млн рублей получили 103 заявителя на сумму 312,7 млн рублей, а по программе предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 29 кооперативов получили субсидии на сумму 98,9 млн рублей», — передает пресс-служба ведомства.
Сейчас в Татарстане созданы 280 кооператива, 55 из них открылись в 2019 году. За последние 2 года выручка кооперативов выросла вдвое.
Ранее для татарстанских аграриев разработали программу «АгроСемЭксперт», которая может помочь аграриям найти подходящую партию семян для закупки или разместить предложения по их доставке.
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