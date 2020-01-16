Аграрии Татарстана в 2019 году получили поддержку на 410 млн рублей

Татарстанские сельхозпроизводители получили в 2019 году поддержку на сумму больше 410 млн рублей. Такие цифры озвучила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап», предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и возмещение до 50% расходов по приобретению имущества, техники и поголовья скота.

«По программе «Агростартап» в 2019 году гранты от 2 до 4 млн рублей получили 103 заявителя на сумму 312,7 млн рублей, а по программе предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 29 кооперативов получили субсидии на сумму 98,9 млн рублей», — передает пресс-служба ведомства.

Сейчас в Татарстане созданы 280 кооператива, 55 из них открылись в 2019 году. За последние 2 года выручка кооперативов выросла вдвое.

Ранее для татарстанских аграриев разработали программу «АгроСемЭксперт», которая может помочь аграриям найти подходящую партию семян для закупки или разместить предложения по их доставке.

