После прошлогоднего скандала на «Студенте года РТ» на премии изменили порядок формирования жюри

На премии «Студент года Татарстана», организованной «Лигой студентов РТ», изменился порядок формирования жюри в связи с прошлогодним скандалом в номинации «Журналист года».

Напомним, в ходе очного этапа этой номинации в 2018 году члены жюри Ксения Лукичева (на тот момент — главред издания «Площадь Свободы», сейчас — главред издания «Инде») и Алсу Саетова (на тот момент — помощник министра по делам молодежи РТ, сейчас — глава издательского дома «Площадь Свободы») подвергли жесткой критике участницу из КНИТУ Любовь Яшину. Они попросили конкурсантку быть скромнее, добавив, что «иногда от пафоса и самолюбования хочется встать и выйти».

«Я хочу помочь Любе. Вам, по-моему, надо понять, для чего вы это делаете. Потому что, по-моему, это не ваше», — сказала одна из судей.

Видеозапись этого момента распространилась в социальных сетях и вызвала флешмоб под хештегом #айдатебудемкультурнее. Позже Саетова объяснила, что в соцсети попал лишь момент с критикой участницы и не попало то, как жюри хвалили конкурсантку за организаторские таланты. Лукичева объяснила ситуацию «переживаниями за отрасль».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов, после сложившейся ситуации на премии изменили порядок формирования жюри: теперь за него отвечает не оргкомитет премии, а президиум Лиги студентов (в него входит практически все руководство организации). В этом году ни Алсу Саетова, ни Ксения Лукичева не числятся в списках жюри премии.

Напомним, в этом году впервые за пять лет финал премии «Студент года» посетит президент Татарстана Рустам Минниханов.

