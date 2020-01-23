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Финал «Студента года РТ» посетит Рустам Минниханов

11:35, 23.01.2020
Финал «Студента года РТ» посетит Рустам Минниханов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Финал премии «Студент года РТ» пройдет 25 января в КРК «Пирамида».

На конкурс, который проходит в 18 номинациях, подана 301 заявка. Победитель получит главный приз — грант на обучение в любом вузе мира. Награду ему вручит президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова сегодня на брифинге в кабмине.

Стоит отметить, что последний раз Минниханов посещал премию «Студент года» в 2014 году.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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