Финал «Студента года РТ» посетит Рустам Минниханов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Финал премии «Студент года РТ» пройдет 25 января в КРК «Пирамида».

На конкурс, который проходит в 18 номинациях, подана 301 заявка. Победитель получит главный приз — грант на обучение в любом вузе мира. Награду ему вручит президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова сегодня на брифинге в кабмине.

Стоит отметить, что последний раз Минниханов посещал премию «Студент года» в 2014 году.