Мотоциклист Стравер скончался спустя неделю после аварии на «Дакаре»

Голландский мотоциклист Эдвин Стравер скончался минувшей ночью в присутствии своих родственников, сообщает пресс-служба гонщика.

Мотогонщик из Нидерландов попал в аварию на 120-м километре 11-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020». 48-летний гонщик был доставлен на вертолете в больницу в Эр-Рияде, где ему диагностировали перелом одного из шейных позвонков.

На прошлой неделе Стравер был доставлен в Нидерланды. Обследование показало, что мозг спортсмена получил слишком серьезные повреждения. После согласия семьи гонщик был отключен от аппарата искусственного дыхания.

Отметим, что нынешний «Дакар» стал третьим в карьере Стравера. В прошлом году он занял 30-е место в общем зачете, что было его наилучшим результатом в истории ралли-рейда.

Ранее на одном из этапов «Дакара-2020» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, упавший с мотоцикла в ходе седьмого этапа.