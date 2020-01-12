Мотогонщик из Португалии Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар-2020»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

40-летний Гонсалвеш упал со своего мотоцикла на 276-м км пути этапа. Спортсмена доставили на вертолёте в больницу, однако спасти его не удалось. По сообщению врачей, причиной гибели мотогонщика стала остановка сердца.

Отметим, что для Гонсалвеша нынешний «Дакар» стал уже 13-м в карьере. В 2015 году он занял второе место в общем зачёте ралли-рейда, всего в его активе четыре попадания в «десятку» лучших гонщиков.

Напомним, после шести этапов в классе грузовиков лидирует экипаж Андрея Каргинова из «КАМАЗ-мастер».