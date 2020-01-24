Forbes назвал миллиардеров, которые больше всего заработали и потеряли при Медведеве

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Российский журнал Forbes составил список десяти миллиардеров, состояние которых больше всего выросло или уменьшилось за восемь лет пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра.

Больше всего разбогатели Леонид Михельсон (состояние в 2012 году — $11,9 млрд, в 2020-м — $26,4 млрд), Геннадий Тимченко (с $9,1 млрд до $22,1 млрд), Вагит Алекперов (с $13,5 млрд до $25,9 млрд), Владимир Потанин (с $14,5 млрд до $25,3 млрд), Владимир Лисин (с $15,9 млрд до $23,3 млрд).

Потерял при Медведеве больше других Алишер Усманов — его состояние сократилось с $18,1 млрд до $13,1 млрд). Далее идут Олег Дерипаска (с $8,8 млрд до $4,4 млрд), Филарет Гальчев (с $4,4 млрд до $300 млн), Владимир Евтушенков (с $6 млрд до $2,2 млрд) и Игорь Зюзин (с $3,1 млрд до $350 млн).

Ранее СМИ назвали компании, которые выиграют от смены правительства России.