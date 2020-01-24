ОПИФ «Лалэ» вошел в топ-15 самых доходных фондов по версии агентства Investfunds

По итогам декабря 2019 года новый финансовый продукт «Лалэ» УК АК БАРС КАПИТАЛ занял 11-е место с приростом в 5,39%. По сравнению с предыдущим периодом фонд поднялся на 49 позиций. Доходность ОПИФа «Лалэ» за 3 месяца составила 19,98%, а стоимость чистых активов выросла на 61,34%.



С начала 2020 года АК БАРС КАПИТАЛ запустил сервис «Личный кабинет пайщика», где можно приобрести паи фонда онлайн. Также ведется продажа паев через финансовую платформу АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».



При этом фонд ведет масштабную работу по налаживанию взаимодействий с мусульманскими сообществами в Уфе, Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Казани.

В конце прошлого года паи фонда впервые приобрели два несовершеннолетних инвестора 7 и 10 лет, родители которых инвестируют в их будущее.



На итоговой коллеги АИР РТ, которая состоялась 20 января, результаты фонда «Лалэ» были отмечены как одни из ярких на инвестиционном рынке республики за 2019 год



Паи фонда «Лалэ» можно приобрести в отделениях Ак Барс Банка во всех регионах присутствия.



Подробная информация по телефону +7 (843) 518-66-77 (доб. 153, 131) или в офисе по адресу: г. Казань, ул. Меридианная, 1а.



Ак Барс Банк (ПАО)



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