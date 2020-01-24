Гендиректор «Уфы» рассказал о трансферных приоритетах клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился трансферными приоритетами уфимского клуба в зимнее трансферное окно.

«Я не могу с уверенностью сказать, что мы вообще кого-то будем продавать. Мы подходим к вопросу комплексно. Понимаем, что футболист в какой-то момент должен продолжать свою карьеру в другом клубе. А не так, что кто-то дает нам деньги, и мы сразу бежим за ними.

Не могу сказать, что нам будет выгодно кого-то продавать. Мы же этим не занимаемся специально. Просто двигаемся по этой модели. Новый лимит в формате восьми легионеров и 17 россиян в заявке на сезон — жесточайший. К примеру, теперь очень тяжело брать молодого иностранца на перспективу. Естественно, спрос на российских игроков возрастет.

Фомин? Если нам поступит предложение, которое устроит нас, футболиста и его представителя, то мы примем этот вариант. Это политика нашего клуба, о которой мы давно заявили», — сказал Газизов.

Напомним, сегодня «Уфа» объявила о подписании контракта с нападающим юношеской сборной России Гамидом Агаларовым.