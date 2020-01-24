«Уфа» подписала контракт с игроком юношеской сборной России

Футбольный клуб «Уфа» пополнил свой состав нападающим юношеской сборной России Гамидом Агаларовым, сообщает официальный сайт уфимцев.

С 19-летним игроком подписан трехлетний контракт. Он уже готовится с командой на первом тренировочном сборе на Кипре.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне за «Анжи» в рамках ПФЛ зоны ЮГ форвард провел 15 матчей, записал на свой счет 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также Агаларов выступает за юношескую сборную России, за которую провел 21 матч и отличился 9 голами.

Напомним, ранее стало известно о продлении контракта вратаря «Уфы» Александра Беленова.