В Казани 18-летнего парня задержали с наркотиками в пластилине — видео

Фото: кадр оперативного видео МВД РТ

В Казани возбуждено уголовное дело против 18-летнего парня, которого задержали с наркотиками в куске пластилина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Молодого человека задержал экипаж ДПС 4 января в 3 часа утра. Полицейские решили провести личный досмотр задержанного. В переднем левом кармане полицейские обнаружили комок из пластилина, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета. Позднее экспертиза установила что это наркотическое вещество мефедрон массой 2,03 грамма.

Полиция возбудила уголовное дело. В квартире задержанного провели обыски и нашли еще 85 граммов марихуаны. Молодой человек признался, что хранил запрещенное вещество для дальнейшего сбыта, передает ведомство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка … наркотических средств» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств…». Молодой человек заключен под стражу.

Ранее на стационарном посту в Набережных Челнах полицейские задержали автомобиль «Хендай», в котором обнаружили почти 4,5 килограмма наркотических веществ.

