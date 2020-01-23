В Татарстане задержали водителя, перевозившего 4,5 килограмма наркотиков

Фото: кадр оперативного видео МВД РТ

На стационарном посту в Набережных Челнах полицейские задержали автомобиль «Хендай», в котором обнаружили почти 4,5 килограмма наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Водителем оказался 40-летний житель Челябинска, который направлялся со стороны Московской области в Читу. Во время досмотра в багажнике обнаружили порядка 100 таблеток розового цвета, а также порошкообразное вещество светлого цвета. Экспертиза установила, что в изъятых веществах общей массой 4 489,5 грамма содержится мефедрон и метамфетамин.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», передает ведомство.



Ранее при подъезде к Набережным Челнам в Татарстане был остановлен автомобиль «Рено Логан», в котором оказались наркотики общим весом 991,5 гр.

