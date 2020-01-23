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В Татарстане задержали водителя, перевозившего 4,5 килограмма наркотиков

11:18, 23.01.2020
В Татарстане задержали водителя, перевозившего 4,5 килограмма наркотиков
Фото: кадр оперативного видео МВД РТ

На стационарном посту в Набережных Челнах полицейские задержали автомобиль «Хендай», в котором обнаружили почти 4,5 килограмма наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Водителем оказался 40-летний житель Челябинска, который направлялся со стороны Московской области в Читу. Во время досмотра в багажнике обнаружили порядка 100 таблеток розового цвета, а также порошкообразное вещество светлого цвета. Экспертиза установила, что в изъятых веществах общей массой 4 489,5 грамма содержится мефедрон и метамфетамин.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», передает ведомство.

Ранее при подъезде к Набережным Челнам в Татарстане был остановлен автомобиль «Рено Логан», в котором оказались наркотики общим весом 991,5 гр.

Происшествия Татарстан
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