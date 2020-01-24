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Фандоматы, которые установят в Казани, смогут отправлять до 12 млн бутылок на переработку

10:16, 24.01.2020
Фандоматы, которые установят в Казани, смогут отправлять до 12 млн бутылок на переработку

20 фандоматов, которые будут установлены в Казани, смогут собирать до 11,6 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку. Об этом сообщила пресс-служба «РТ-Инвест».

«Это около 600 тонн пластика и алюминия, которые можно превратить в новые товары. Такое количество тары можно собрать за год в ходе пилотного проекта», — передает пресс-служба.

«РТ-Инвест» показало фото фандоматов, которые будут установлены в Казани до конца месяца.

Общество Татарстан
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