«РТ-Инвест» показало фандоматы, которые установит в Казани

«РТ-Инвест» показало фото фандоматов, которые будут установлены в Казани до конца месяца. Фото опубликовано в сообществе «Энергия из отходов».

«Вот так выглядят наши фандоматы, которые скоро появятся в Казани и в Московской области. Все устройства собирали в Волгограде, и на склад в Подмосковье их привезли совсем недавно. Проверяем и готовим к установке», — подписали фотографию.

Сообщается, что первые устройства появятся в Казани до конца января. Фандоматы будут выдавать купоны и скидки. Каждая сданная бутылка — еще один балл в специальной бонусной программе.

Ранее сообщалось, что исполком Казани планирует установить фандоматы — устройства для приема тары в торговых точках и на улицах города.

