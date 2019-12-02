Писательница Гузель Яхина призналась, что ее задевает критика романа «Зулейха открывает глаза»

Автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов Гузель Яхина рассказала, что ее задевает эмоциональная критика. Она заявила, что в Татарстане роман назвали «бомбой в национальном сознании».

«Критика была, критика достаточно эмоциональная. Я не могу сказать, что я очень спокойно отношусь, нет, конечно, это задевает. Например, в Татарстане критиковали за то, что это такое очернение татарской женщины, «бомба, заложенная под национальное сознание», <...> называют роман очернением татарской матери», — поделилась Яхина в интервью, которое дала Софико Шеварднадзе, ведущей программы «Просто о сложном» выходящей в Яндекс.Эфире.

По словам писательницы, она старалась показать жизнь несчастной женщины.

«Это просто несчастная женщина, которая не любима мужем, которая не любима свекровью, которая живет в каком-то Средневековье. Вот об этом я писала, просто на татарском материале. Для меня эта история, с одной стороны, национальная, а с другой стороны, не национальная», — подытожила Яхина.



Ранее сообщалось, что премьера сериала «Зулейха открывает глаза», съемки которого велись в Казани, отложена на весну 2020 года.

