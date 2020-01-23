В парке Урицкого начали «лечить» деревья — видео

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В казанском парке Урицкого начали восстанавливать пострадавшие от собак деревья, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Растении, которым требуется помощь, здесь больше 30. Поврежденные деревья обрабатываются средством на основе медного купороса. «Лекарство» заживляет «раны» и образует защитную пленку, которая также не даст дереву замерзнуть зимой.

Дирекция парков и скверов уже ищет нарушителей. Владельцев собак привлекут к административной ответственности.

Напомним, ободранные деревья в Урицком стали появляться еще до Нового года, однако после ситуация резко ухудшилась. Стволы как молодых, так и старых деревьев были сильно повреждены.

Оказалось, что десятки деревьев оказались «покусаны» собаками. В Дирекции парков и скверов отметили, что с таким видом вандализма сталкиваются впервые и заявили, что уже обратились в полицию.

