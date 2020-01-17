В парке им. Урицкого собаки сильно повредили деревья — видео

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В парке им. Урицкого в Казани собаки сильно повредили десятки деревьев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ободранные деревья в парке местные жители стали замечать еще до Нового года, однако сейчас ситуация усугубилась. Стволы как молодых, так и старых деревьев оказались сильно повреждены.

Кинолог Анастасия Еремина отметила, что следы действительно могли оставить собаки. Все дело, по ее словам, в недостатке внимания своим питомцам.

«Не бывает плохих собак, бывают хозяева, которые не занимаются своими собаками. Ему, возможно, лень, либо он решил, что собаке нравится дерево и почему бы не использовать его в качестве игрушки», — отметила кинолог.

Казанцы уже обратились в Дирекцию парков и скверов. В организации отметили, что с таким вандализмом сталкиваются впервые и готовы обратиться в полицию.

Главный инженер дирекции Петр Мартынов отметил, что в парке установлены видеокамеры, а также информационный стенд, в котором указаны правила выгула питомцев.

Пока жителей попросили гулять с собаками на специальной площадке. Лечить «покусанные» деревья здесь начнут уже на следующей неделе.

