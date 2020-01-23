Марат Хуснуллин провел первое совещание в статусе вице-премьера

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел первое совещание в Минстрое России в новом статусе. На нем были определены новые приоритетные направления работы ведомства, сообщил Хуснуллин в своем Twitter.

Напомним, вице-премьер курирует сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы должны сделать так, чтобы строительная отрасль была одним из основных драйверов развития страны», — отметил Хуснуллин в своем обращении к ведомству.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин стал вице-премьером нового правительства России. В 2001 году он начал работать министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти 10 лет курировал строительный блок в регионе.



Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства, получит также часть полномочий по ведению «дорожной», транспортной и ипотечной тематики.

