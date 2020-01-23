В Татарстане подписали соглашения по трем инвестпроектам на ТОСЭР «Менделеевск»

Администрация Менделеевского района отчиталась о подписании соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами. В рамках ТОСЭР «Менделеевск» планируется реализовать три новых проекта.

Одним из них станет строительство молочной фермы, сообщает пресс-служба районной администрации.

Также планируется построить консигнационный склад под потребности механообрабатывающих производств и организовать производство нестандартного оборудования для нефтехимической отрасли.

Отмечается, что на ТОСЭР «Менделеевск» действует льготный налоговый режим. Но, чтобы стать его резидентом, проект должен создать не менее 10 рабочих мест, а вложения должны составлять не менее 2,5 млн рублей.