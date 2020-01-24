В России появится новый китайский кроссовер

Китайский автопроизводитель Geely сертифицировал для продаж в России новый кроссовер Atlas Pro, следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованного в базе Росстандарта.

В России автомобиль будет представлен с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л. с. Кроссовер оснащен системой вызова экстренных оперативных служб, функцией контроля давления воздуха в шинах, подушками безопасности и мультимедийной системой.

Кроме того, дополнительно машину можно будет укомплектовать панорамной крышей с люком и адаптивным круиз-контролем.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания General Motors — Cruise — презентовала публике беспилотный минивэн Origin. Предполагается, что машина станет автономным такси.

