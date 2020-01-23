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«Дочка» General Motors представила собственное беспилотное такси

02:23, 23.01.2020
«Дочка» General Motors представила собственное беспилотное такси
Фото: Reuters / Stephen Lamn Lam

Дочерняя компания General Motors — Cruise — презентовала публике беспилотный минивэн Origin. Предполагается, что машина станет автономным такси.

В Cruise заявили, что в будущем ее одноименный сервис такси будет использовать разработанные электрические минивэны для перевозки пассажиров, пишут «Ведомости».

Автомобили компании будут развозить пассажиров, выстраивая маршрут на основании запросов пользователей в мобильном приложении. Также компания обещает более низкие цены.

Гендиректор Cruise Дэн Амман утверждает, что автомобиль уже готовится к серийному производству. Когда именно начнется серийное производство автомобиля, он не уточнил

Напомним, что схожий по виду и принципу автомобиль разрабатывает и КАМАЗ. Он был представлен еще в 2016 году.

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