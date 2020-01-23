«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на «зеленое дерби»

Стали известны составы команд на матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

В составе казанцев не оказалось лидера обороны Викстранда, а также нападающего Артема Галимова. Кроме этого, отсутствуют новички Санников и Галузин, не попавшие в заявку на этот матч.

У «Салавата Юлаева» с первых минут появится оптимальный состав. Воспитанник казанского хоккея Бурмистров выйдет в первом звене с Умарком и Хартикайненом. Среди тех, кто не попал в состав, выделяется капитан команды Панин, отбывающий дисквалификацию.

Прямая трансляция матча начнется в 19.30 на телеканале ТНВ (для Татарстана) и 21.30 (для Башкортостана).