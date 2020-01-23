«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на «зеленое дерби»
Стали известны составы команд на матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».
В составе казанцев не оказалось лидера обороны Викстранда, а также нападающего Артема Галимова. Кроме этого, отсутствуют новички Санников и Галузин, не попавшие в заявку на этот матч.
У «Салавата Юлаева» с первых минут появится оптимальный состав. Воспитанник казанского хоккея Бурмистров выйдет в первом звене с Умарком и Хартикайненом. Среди тех, кто не попал в состав, выделяется капитан команды Панин, отбывающий дисквалификацию.
Прямая трансляция матча начнется в 19.30 на телеканале ТНВ (для Татарстана) и 21.30 (для Башкортостана).
Час до зелёной зарубы! Смотрим состав #нашкод843 pic.twitter.com/txNLIGtCmR— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 23, 2020
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
Наш состав на игру против @hcakbars Начинаем #ЗеленоеДерби через час #ЗурХоккей pic.twitter.com/o84P3H5Tj1— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) January 23, 2020
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