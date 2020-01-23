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В Генпрокуратуре рассказали о проверках обеспечения лекарствами больных муковисцидозом в Татарстане и других регионах

13:08, 23.01.2020
В Генпрокуратуре рассказали о проверках обеспечения лекарствами больных муковисцидозом в Татарстане и других регионах
Фото: pxhere.com

Генпрокуратура России сообщила об итогах проверок лекарственного обеспечения в регионах детей, которые больны муковисцидозом, которые были проведены после запроса сопредседателя правозащитного центра партии «Единая Россия» Михаила Старшинова.

Так, в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге нарушения выявлены не были. Их выявили в работе комитета по здравоохранению Волгоградской области.

«При проведении прокуратурой Дзержинского района города Волгограда проверки установлены случаи несвоевременного предоставления региональным органом здравоохранения лекарственных средств несовершеннолетней Тепловодской 3.Д.», — сообщили в ГП (цитата по RT).

В результате суд Волгограда удовлетворил иск прокурора, потребовавшего обеспечить Тепловодскую необходимыми препаратами.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах России.

ОбществоМедицина Татарстан
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