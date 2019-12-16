Генпрокуратура сообщила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах России

Генпрокуратура РФ сообщила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах России.

«В этом году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах РФ. На 29 ноября количество несостоявшихся аукционов на поставку лекарственных средств составило 75 тысяч, то есть каждая четвертая закупка», — рассказал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

Он уточнил, что несколько аукционов не состоялись, потому что отсутствовали заявки от потенциальных исполнителей контрактов.

Кроме того, Буксман отметил, что при организации торгов были допущены многочисленные нарушения, которые привели к ограничению некоторых потенциальных участников, передает «РИА Новости».

Ранее председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил полностью запретить рекламу медикаментов и лекарств. Он считает, что подобная мера защитит российских фармацевтов.

